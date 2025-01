70 fans van Willem II niet welkom tegen AZ na afsteken vuurwerk

Een groep van zo'n zeventig Willem II-supporters is niet welkom bij de thuiswedstrijd tegen AZ op zondag 2 februari. De groep KS79 wordt door de club verantwoordelijk gehouden voor een vuurwerkincident op 22 december tegen NEC. Door deze straf op te leggen hoopt de Eredivisionist een straf van de KNVB, zoals een lege tribune, te voorkomen.

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van 2024 tegen NEC werden op de KingSide, de tribune achter de goal met fanatieke supporters, in de beginfase tientallen fakkels afgestoken. De scheidsrechter besloot het duel tijdelijk stil te leggen vanwege de rookontwikkeling. Willem II is na onderzoek naar het vuurwerkincident uitgekomen bij de supportersgroepering KS79.

De groep KS79 is niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ. De kaarten zijn niet overdraagbaar naar andere supporters. Ook mogen er geen uitingen van de groep zichtbaar zijn in het Koning Willem II Stadion. Mocht de groep in de toekomst nog een keer betrokken zijn bij een incident, dan wordt de straf uitgebreid naar twee thuiswedstrijden.

LEES OOK: Sterk Willem II vermaakt publiek en sluit 2024 af in het linkerrijtje.

Algemeen directeur Merijn Goris zegt op de clubsite dat de initiatiefnemers van de actie snel in beeld waren. "Door deze groep een straf op te leggen, hopen we de goedwillende supporters te beschermen tegen een grotere collectieve straf. We blijven het benadrukken: vuurwerk hoort niet thuis in het stadion. Het resulteert in boetes voor de club en mogelijke collectieve straffen voor medesupporters. Samen willen we een volle Kingside, geen lege tribune zoals eerder dit jaar tegen Sparta."