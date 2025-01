Stroomstoring in Tilburg: ruim 2100 huishoudens de dupe

In het noorden van Tilburg zitten 2121 huishoudens dinsdagmiddag zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Enexis. Naar verwachting duurt de storing tot kwart over vier 's middags.

De stroomstoring in Tilburg begon iets na twee uur. De oorzaak is nog niet bekend. "Onze monteurs zijn onderweg om dit op te lossen. Sorry voor het ongemak", zegt Enexis.

Hier kun je zien welke postcodes precies getroffen zijn.