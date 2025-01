De familie Trinh liet Brabant kennismaken met de Vietnamese loempia

Het moet een helse tocht geweest zijn voor de toen 8-jarige Thien Trinh en zijn familie uit Vietnam. Samen met vijftig andere bootvluchtelingen stapten ze in 1979 midden in de nacht in het geheim op een boot. Op zoek naar de vrijheid die ze in eigen land niet konden krijgen. Na drie nachten werden ze door een Nederlands vrachtschip uit zee gered en kwamen de familie in Tilburg terecht. Thien is een van de hoofdrolspelers in de documentaire Tilburg Wereldstad.

“We werden heel warm ontvangen in Nederland”, zegt Thien als hij terugkijkt op die eerste jaren in Tilburg. “Omdat we zo blij waren dat we opgevangen werden, waren we ook bereid om te integreren. We wilden een nieuwe toekomst opbouwen.“

En dat is goed gelukt. Het was namelijk de familie van Thien Trinh die in Brabant de Vietnamese loempia op de kaart zette. Thien moest al jong in de weekenden meehelpen in een van kraampjes van zijn ouders op het Wagnerplein in Tilburg. Nederlandse vrienden van zijn ouders hadden hen tijdens een feestje op het idee gebracht. “Die loempia’s van jullie zijn zo lekker, waarom zou je die niet aan de man willen brengen? Dat advies werd ter harte genomen en niet zonder succes."

Het ondernemersbloed stroomt ook door de aderen van Thien zelf. Hij studeerde bedrijfskunde in Eindhoven, werkte bij een bank en handelde in Vietnamese snacks. Nu heeft Thien alweer elf jaar een bedrijf in gellak. Veel nagelstudio’s in Nederland zijn in handen van Vietnamese Nederlanders. Trinh levert hen de zelfgeproduceerde nagellak.

Maar hij doet meer. In juni vorig organiseerde hij een voetbaltoernooi in Tilburg ter nagedachtenis aan zijn broer, die in 2023 is overleden. Het was een toernooi voor Vietnamezen uit heel Europa en andere voetballers uit Nederland. “Het is heel fijn dat er in de samenleving waarin we zitten toch wat ruimte is voor verschillende nationaliteiten die samen sporten.” Zijn broer was begonnen met het toernooi, maar kon het jammer genoeg niet doorzetten. Die handschoen heeft Thien daarna voor hem opgepakt.

In zijn huis staat een altaartje voor overleden geliefden met foto’s van zijn broer en zijn vader. “Het is een manier om met je geliefden in contact te komen,” zegt Thien. Er staat een Boeddha en er ligt fruit, drinken en zelfs snoep voor de overledenen. “Zo blijven we ook voor hen zorgen”, zegt Thien.

Thien Trinh is een van de hoofdrolspelers in de documentaire Tilburg Wereldstad die zondag om 11.28 uur wordt uitgezonden bij Omroep Brabant.