Dorstige inbreker steelt Flügel en laat spoor van vernieling achter

Het wordt maandagnacht feilloos vastgelegd op video. Te zien is hoe een man op zijn fiets het terrein van voetbalclub DIA in Teteringen oprijdt. Hij fietst een rondje om de kantine van de club en stapt af. Daar lijkt hij ofwel blind voor de bewakingscamera of zich er niets van aan te trekken. Want pal voor de camera bij de ingang van het clubhuis slaat hij het glas bij de voordeur in met een hamer. Eenmaal binnen laat de dorstige inbreker een spoor van vernieling achter.

Met gefronste wenkbrauwen bekijkt verenigingsmanager Huub Kerkhof dinsdagochtend de camerabeelden van afgelopen nacht: “Blijkbaar had hij een tijdje niet gegeten en gedronken, want eenmaal binnen dacht hij dat er in de keuken en kantine ook wel wat lekkers te halen viel.” Op de camerabeelden is te zien hoe de inbreker binnen steeds gefrustreerder raakt. Hij beukt tegen de deur van de bestuurskamer met zijn hamer en trapt ertegenaan. Omdat hij de deur van binnen niet open krijgt, tikt hij van buitenaf de volgende ruit in met zijn hamer. In de bestuurskamer vindt de man niet wat hij zoekt. In de gang smijt hij alle jassen aan de kapstok op de grond en doorzoekt alle jaszakken. Maar als ook dát niets oplevert, duikt hij de keuken in. Even later sleept de man een boodschappentas vol Flügel en Redbull naar buiten. Voor de camera neemt hij daar nog even rustig een slokje van.

De jassen smeet de inbreker op de grond (foto: Floortje Steigenga).

Naast dorstig, blijkt de man ook hongerig. Ook de deur van de kantine ramt hij kapot met zijn hamer. Achter de bar trekt hij de kassa’s open en slaat het scherm kapot. Allemaal voor niets, vertelt Huub: “Er zit nooit geld in de lades. Dat hij op zoek was naar geld is duidelijk. Maar waarom zo’n spoor van vernieling achterlaten? We hadden net een nieuw kassasysteem, dat heeft hij compleet vernield.” Als er geen geld te vinden is, smikkelt de inbreker maar een zakje paprikachips op achter de bar. Met een boodschappentas tot de nok gevuld met energiedrank en Flügel fietst de man op zijn dooie akkertje weg over het parkeerterrein. Hij laat een slagveld achter in het clubhuis. De totale schade schat de manager op tussen de acht á tien duizend euro.

Een leeggeroofde doos Flügel in het magazijn van de voetbalkantine (foto: Floortje Steigenga).

Dinsdagochtend vroeg kreeg Huub een telefoontje van een ploeg die bezig was met het groenonderhoud en de ravage in het clubhuis ontdekte: “Toen ik hier aankwam, was de politie al aanwezig. We hebben meteen aangifte gedaan en de camerabeelden afgegeven. De politie heeft het signalement van de man, dus we hopen dat hij snel gepakt wordt.”

“Je staat vol op beeld, maak het voor jezelf niet erger en meld je bij de politie."