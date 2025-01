Tegenslag na tegenslag, maar vlaggendraagster Roos bleef van het ijs houden

Haar topsportcarrière hing een paar jaar geleden aan een zijden draadje vanwege ernstig blessureleed. Roos van der Pas (20) kende tegenslag na tegenslag, maar zodra het kon, ging ze het ijs op. De Bossche kunstschaatsster verhuisde voor haar sport naar Finland en het harde werken is beloond. Tijdens de FISU Winter University Games, de Olympische Spelen voor studenten, was ze maandagavond in het Italiaanse Turijn de vlaggendraagster. “Een geweldige ervaring.”

Een operatie in 2022 was noodzakelijk, waarbij de chirurg waarschuwde dat Roos mogelijk nooit meer op hoog niveau kon sporten. “Na de operatie volgde een pijnlijke en langdurige revalidatie. Na twee maanden kon ik mijn eerste stappen zetten en Ik kon zelfs voor het eerst op mijn tenen en op de zijkant van mijn voet staan, dat was daarvoor nooit gelukt. Toen het mocht, trok ik direct mijn schaatsen aan. Het duurde echter zo’n anderhalf jaar voordat ik mijn normale trainingsprogramma weer kon hervatten”.

Na corona en haar zware blessures was ze op en top gemotiveerd om terug in de nationale top te komen. “Het deed me realiseren dat ik van kunstschaatsen hou. Die liefde ontstond toen ik zo’n 8 jaar oud was en een klasgenote over de sport vertelde. Ik wilde ook schaatsen in zo’n glitterpakje en heb heel lang bij mijn ouders moeten zeuren. Ik miste nooit een training en was er altijd. Op het ijs wil ik het beste uit mezelf halen en dat gevoel is er nog steeds.”

Alsof er nog niet genoeg tegenslagen waren, sloot in 2023 de ijsbaan in Antwerpen waar ze trainde. “Ik had geen baan en geen coach meer, dus ben een jaar alleen verder gegaan. Op zoek naar een nieuwe prikkel vertrok ik naar een zomerkamp in Finland, daar had ik in het verleden een fijne tijd gehad. Ik voelde me er welkom en kreeg het vertrouwen van een coach om er te blijven. Ik ben vervolgens een maand naar Finland gegaan om te kijken of het beviel. Dat deed het en in april 2024 ben ik geëmigreerd.”