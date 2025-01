Nieuw Levenbos staat helemaal blank, jonge bomen staan onder water

Tientallen kleine boompjes zagen twee maanden geleden voor het eerst het levenslicht in de Haagse Beemden in Breda. De bedoeling was dat ze samen uit zouden groeien tot een Levensbos, maar de plek is inmiddels eerder een levensplas. Een groot deel van het bos staat namelijk onder water. Maar volgens de gemeente is er geen man overboord. “Een deel van de bomen en struiken doen het juist goed bij natte omstandigheden”, legt een woordvoerder uit.

Het tien hectare grote terrein aan de Noordkant van Breda moet over een paar jaar veranderd zijn in bos waar inwoners kunnen wandelen en rust vinden. Iedereen kan een stuk van de grond kopen en daar een boom op planten, als herinnering aan bijzondere momenten of dierbaren. De gemeente startte in november, samen met 132 donateurs, met de aanleg van het bos. Naast jonge boompjes werden er ook wandelpaden en een uitkijkpunt aangelegd. Maar wie nu door het Levensbos gaat wandelen, kan maar beter een paar regenlaarzen meenemen. Een groot deel van het terrein is overstroomd.

"We hebben de wandelpaden bewust opgehoogd."

Toch is er volgens de gemeente geen reden voor zorgen. Al dat water was al voorspeld. “Het klopt dat het terrein nu onder water staat. Hier is rekening mee gehouden in het ontwerp”, vertelt een woordvoerder. “We hebben gekeken naar de hoogteligging en de grondwaterstanden van het perceel. Daarom worden er twee typen bos aangelegd. Een nat bos op de lagere delen en een vochtig bos op de hogere delen.” De boom- en struiksoorten in het Vogelkers-essenbos doen het juist goed bij natte omstandigheden. Volgens de gemeente zakt het grondwater in het voorjaar weer weg. “Door de hoge grondwaterstand op het perceel hebben we de wandelpaden bewust veertig centimeter opgehoogd, zodat er in veel gevallen gewandeld kan blijven worden. Een natte omgeving is dus niet direct een groot probleem voor het Levensbos.”