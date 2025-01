Tot nu toe nergens mond-en-klauwzeer aangetroffen

Brabantse boeren hoeven zich wat minder zorgen te maken over een uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ). De eerste tests bij veehouderijen laten nergens in Nederland tekenen van de ziekte zien. Dat laat landbouwminister Femke Wiersma (BBB) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat sinds 1 december 3.600 dieren uit de deelstaat in Duitsland waar de uitbraak begon, momenteel in Nederland zijn.

Volgens minister Wiersma is de kans klein, maar niet nihil, dat het virus in Nederland terecht is gekomen vóórdat in Duitsland afgelopen weekend maatregelen werden genomen. Sinds afgelopen weekend worden alle 125 Nederlandse bedrijven waar dieren uit de Duitse deelstaat terechtkwamen, gecontroleerd. Het afnemen van alle testen duurt volgens de minister nog tot het einde van de week. Bij de ongeveer honderd bedrijven die tot nu toe gecontroleerd zijn, trof de inspectie geen symptomen van MKZ aan. Het is niet duidelijk of en welk deel van deze bedrijven in Brabant ligt. Ook meldt de minister dat ze uit voorzorg 100.000 vaccins heeft besteld. In het geval van een uitbraak, kunnen dieren van bedrijven in een straal van twee kilometer gevaccineerd worden. Op die manier hoeven gezonde dieren niet onnodig geruimd te worden. In 2001 werden in Nederland tijdens een mond-en-klauwzeerepidemie ongeveer 300.000 dieren preventief geruimd. Afgelopen weekend kondigde Wiermsa al enkele voorzorgsmaatregelen aan. Zo geldt er een afvoerverbod voor kalveren, met uitzondering van de slacht. Ook geldt er een bezoekverbod voor bedrijven, behalve voor noodzakelijke bezoekers zoals veeartsen.