Ireen Wüst en haar vrouw zijn in blijde verwachting: 'Baby on the way'

Ireen Wüst heeft een glansrijke carrière achter de rug. Ze won zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles op de Olympische Spelen. Daarmee is ze de succesvolste Nederlander op de spelen en de eerste schaatsster met dertien olympische medailles. Daarnaast is ze ook nog eens zevenvoudig wereldkampioen allround en vijftienvoudig wereldkampioen op een individuele afstand. In 2017 leerde ze Letitia kennen. De twee zijn inmiddels getrouwd en laten nu weten dat ze een kindje verwachten deze zomer. Drie jaar geleden liet Ireen in het tv-programma College Tour al weten dat ze graag een gezin zou willen stichten. "Sommige dingen wil je al je hele leven. Daar is een kinderwens er één van. Hoe mooi zou het zijn als je je eigen kinderen mag hebben? Dat zou voor mij meer wegen dan die gouden plakken." In 2022 nam Ireen afscheid van de schaatssport en is ze sporters van TeamNL gaan begeleiden. Komende zomer gaat ze zich samen met haar vrouw richten op de komst van de kleine. Op Instagram hebben ze een foto geplaatst van hun hondje en een echo met daarbij de tekst: "Ik word grote zus".