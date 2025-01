Klant weigert te betalen in restaurant en wordt voor de 4e keer opgepakt

Een man (33) uit Tilburg at dinsdagavond in een restaurant aan de Spoorlaan in zijn woonplaats en weigerde vervolgens de rekening te betalen. Dat was niet voor het eerst: de afgelopen drie maanden werd de man hiervoor al drie keer eerder opgepakt. Ook dinsdagavond werd de man opgepakt.

Een medewerker van het restaurant in Tilburg schakelde de politie in nadat de man de rekening van ruim 70 euro niet wilde betalen. Ook was de man vervelend richting andere klanten en medewerkers. Na onderzoek bleek de man de afgelopen drie maanden al drie keer eerder aan te zijn gehouden voor hetzelfde feit. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.