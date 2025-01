Bestuurder ernstig gewond bij ongeval met gekantelde vrachtwagen

Op de Kapellekensbaan in Alphen is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur is door hulpdiensten uit de cabine gehaald en is ernstig gewond geraakt.

Er zijn geen andere mensen bij het ongeluk betrokken. Het gaat om een lange vrachtwagen met speciaal transport. Het is nog niet bekend hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren. De weg was in beide richtingen gesloten voor verkeer.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.