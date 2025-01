Layla vindt pakket leeg terug op straat nadat ze het afgaf bij verzamelpunt

De inhoud van verschillende postpakketjes is deze week in Roosendaal gestolen. De pakketten werden maandagavond bij een pakketpunt van de Primera opgehaald door een vervoersbedrijf, maar dinsdagochtend lagen de dozen plotseling zonder inhoud op straat. Dat ontdekte Layla, die zelf een pakket met allerlei waardevolle spullen had afgegeven bij het pakketpunt.

Het pakket van Layla werd, samen met nog een aantal andere dozen, leeg teruggevonden bij Sportpark Vierhoeven in Roosendaal. PostNL laat weten dat het een onderzoek is gestart. Layla is net drie weken op vakantie geweest naar Marokko. Daar had ze allerlei handgemaakte spullen verzameld om als verrassing op te sturen naar een vriendin. De doos gaf ze maandagmiddag af bij het pakketpunt.

"Ze beschuldigden mij van illegaal vuil storten."

Midden in de nacht kreeg ze een melding van PostNL met de mededeling dat de verzending van haar pakket was vertraagd. "Dat vond ik al vreemd", vertelt Layla woensdag. "Meestal krijg je zoiets pas als een pakket bij het depot is aangekomen, maar ik had het pakket pas net ingeleverd." Ze dacht er verder niet veel van, totdat twee handhavers van de gemeente dinsdag plotseling bij haar op de stoep stonden. "Ze beschuldigden mij van illegaal vuil storten", vertelt Layla. De medewerkers lieten haar foto's zien van karton dat was gedumpt bij Sportpark Vierhoeven. De naam en het adres van Layla zouden volgens hen op die dozen staan. "Ik vertelde dat we net terug waren van vakantie en dat dat niet kon, maar ze hielden vol dat het toch echt onze troep was en dat we het moesten opruimen."

De track&trace-codes waren uit de dozen geknipt (foto: Layla).

Na een moeizaam gesprek besloot de man van Layla in de auto te stappen om de troep zelf te bekijken. Toen hij terugkwam met een kartonnen doos, viel bij Layla het kwartje. "Het was de doos die ik had opgestuurd naar mijn vriendin. Daar werd ik zo verdrietig van. Er zaten allemaal spullen van emotionele waarde in." Ze besloot zelf een kijkje te nemen bij het sportpark, samen met de politie. Verspreid over de parkeerplaats lagen allerlei opengescheurde dozen. Alles wat erin zat, is meegenomen. "Behalve een fles olijfolie dat in mijn pakket zat. Die hebben we teruggevonden in de bosjes. En een zak drop." De dieven hebben ook de track& trace code uit alle dozen geknipt. De politie heeft deze labels later teruggevonden in de prullenbak en meegenomen voor verder onderzoek. Layla heeft aangifte gedaan van diefstal.

Bij de parkeerplaats lagen allerlei lege dozen (foto: Layla).

Ze is ook naar de Primera gegaan om uit te zoeken waar het is misgegaan. "Ik kwam daar helemaal in tranen binnen. De medewerkers herkenden de opengescheurde doos meteen. De Primera kan er niks aan doen, die is hier ook slachtoffer van", zegt Layla.

"Pakketten gaan door zeven paar handen voor ze bij een verzamelpunt terechtkomen."