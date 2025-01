Winnares Tilburg Ten Miles verliest titel na positieve dopingtest

De winnares van de afgelopen Tilburg Ten Miles is na het winnen van die hardloopwedstrijd betrapt op doping. De Keniaane atlete Faith Chepchirchir Kiprotich is daarom voor drie jaar geschorst. De 23-jarige atlete testte ook begin oktober - een week na de Tilburg Ten Miles - positief op norandrosterone. Dit na de zege in de halve marathon van Lissabon. Norandrosterone is een verboden middel uit de categorie anabole steroïden.

Kiprotich ontkende het dopinggebruik aanvankelijk tegenover de Athletics Integrity Unit, de dopingautoriteit in de atletiek, maar accepteerde de overtreding uiteindelijk toch relatief snel. Daardoor krijgt ze strafvermindering van een jaar. Kiprotich blijft wel volhouden dat ze niet weet hoe ze het middel heeft binnengekregen. De organisatie van de Tilburg Ten Miles betreurt de affaire. "Wij zijn geschrokken van het bericht. Onze wedstrijd staat voor een cleane sport en wij nemen nadrukkelijk afstand van dopinggebruik. Bij het werven van atleten letten we daar ook scherp op", zegt wedstrijddirecteur Wilbert Lek. Naam geschrapt

De Keniaanse raakt door de overtreding ook haar titels en prijzengeld van de zeges in Tilburg en Lissabon kwijt. Haar daadwerkelijke schorsing is op 23 december ingegaan. "Het betekent dat we de naam van Kiprotich uit de uitslag schrappen en dat alle deelnemers in de vrouwenwedstrijd een plekje opschuiven in het klassement. Dat zullen we ook communiceren op de website", aldus Lek. Rose Chelimo, lopend voor Bahrein, gaat nu de boeken in als winnares van de 35e editie van de Tilburg Ten Miles. De Nederlandse Veerle Bakker schuift op van de derde naar de tweede plaats.