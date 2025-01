Jeanna (10) werd opgelicht door een nep-spelersmakelaar van NAC

De 10-jarige Jeanna uit Breda is groot fan van de voetbalclub NAC en zelf speelt ze bij amateurclub Groen Wit. Toen ze via sociale media werd benaderd door een spelersmakelaar van een NAC-speler kon haar geluk niet op. De man beloofde haar een gesigneerd shirt en een persoonlijke ontmoeting met een speler na een wedstrijd tegen Sparta. Dat gebeurde alleen niet, want de zogenaamde makelaar bleek een oplichter, zo meldt NAC.

De oplichter had contact met Jeanna via Facebook en WhatsApp. De vader van Jeanna besloot de man te bellen en zelfs daarna leek het nog steeds allemaal om een echte spelersmakelaar te gaan. De man zou na de wedstrijd tegen Sparta zelf een gesigneerd shirt bij het meisje thuis brengen. Ook mocht ze een speler ontmoeten. Dat waren allemaal valse beloftes. Het gezin besloot daarom contact te zoeken met NAC om te vragen hoe het zit. Ook hebben ze aangifte gedaan tegen de oplichter. NAC kon niet veel meer aan de truc van de oplichter doen, maar de club wilde wel iets voor de jonge fan betekenen. Daarom mochten Jeanna en haar vader afgelopen zondag achter de schermen komen kijken bij NAC.

"Het is een kleine moeite om haar blij te maken."