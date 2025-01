RKC Waalwijk vliegt uit bekertoernooi na 2-1 nederlaag tegen Utrecht

RKC Waalwijk ligt uit het KNVB-bekertoernooi. De Waalwijkers verloren woensdagavond in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht. Grote man bij de Utrechters was Sébastien Haller die beide goals voor de club uit de Domstad voor zijn rekening nam.

FC Utrecht is de nummer 3 in de Eredivisie, terwijl RKC onderaan bungelt. Van krachtsverschil was in de eerste helft echter weinig te merken, met Richonell Margaret als opvallendste speler in de eerste twintig minuten. De aanvaller van RKC was in de openingsminuten twee keer dicht bij een goal en bij zijn derde poging in de achttiende minuut was het raak.

Haller was afgelopen zondag bij de 2-1-winst op Feyenoord als invaller al meteen belangrijk voor Utrecht en hij bewees dat eveneens tegen RKC. De Franse Ivoriaan maakte na amper dertig seconden spelen in de tweede helft gelijk. De spits tikte een door Paxten Aaronson voorgegeven bal achter RKC-keeper Jeroen Houwen.

Penalty voor Utrecht

Haller vertolkte in de tachtigste minuut weer een hoofdrol. Nadat Roshon van Eijma hem in het zestienmetergebied onderuit had gehaald, mocht hij zelf aanleggen vanaf 11 meter. Haller schoot de strafschop onberispelijk binnen.

Door de winst blijft FC Utrecht in de race voor de beker, die de ploeg drie keer won in de clubgeschiedenis. De laatste keer was in 2004. De club was in 2020 wel finalist, maar die wedstrijd ging niet door vanwege de coronacrisis.