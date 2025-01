Deze brandweerwagens rijden binnenkort rond in Oekraïne

Vier brandweerwagens die jarenlang door de brandweerkorpsen van Uden en Veghel zijn gebruikt, worden gedoneerd aan brandweerkorpsen in Oekraïne. De wagens zijn afgeschreven en werden hier niet meer ingezet. "Daar kunnen ze nog van grote waarde zijn."

Waar de wagens precies terechtkomen, is nog niet bekend. De stichting die zorgt voor het vervoer van Brabant naar Oekraïne, is ook verantwoordelijk voor de verdeling. "Daar kunnen ze nog van grote waarde zijn. We hopen dat de voertuigen onze collega’s daar ondersteunen in hun belangrijke werk."

BBA-bussen

Het gebeurt vaker dat wagens die hier zijn afgekeurd een tweede leven in het buitenland krijgen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de knalgele bussen van de BBA (het latere Arriva) die tegenwoordig rondrijden in onder meer Kazachstan, Ivoorkust, Georgië en Ghana.

Het mooie is dat je nog steeds heel goed kunt zien dat het om bussen van de BBA of Arriva gaat. Zelfs de plek waar ze ooit in Brabant reden, is nog altijd te lezen op het bordje aan de voorkant. Buslijn 158 uit Veghel toert nu tussen de palmbomen door op Cuba, net als een oldtimer uit Vlijmen.

Erik Kanters uit Veghel reisde de hele wereld rond om onze afgedankte OV-bussen te spotten, Omroep Brabant sprak hem in 2017 over die bijzondere hobby: