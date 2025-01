Zorgen over overlast door verwarde personen, zo zit het in jouw woonplaats

In meer dan de helft van de Brabantse gemeenten is het aantal meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen toegenomen. In de hele provincie ging het vorig jaar om 20.616 incidenten - 'slechts' 154 meer dan het jaar daarvoor. Maar in een paar gemeenten in onze provincie is het aantal explosief toegenomen. In twee gemeenten is dit aantal zelfs meer dan verdubbeld.

In 29 van de in totaal 56 Brabantse gemeente is het aantal meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen gestegen. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. Niet iedere stijging is gigantisch. Zo kwamen er bijvoorbeeld in Loon op Zand 3,4 procent meer meldingen binnen. Maar in acht gemeenten is het aantal met meer dan 50 procent toegenomen. In de gemeenten Heeze-Leende en Nuenen, Gerwen en Nederwetten is de stijging enorm: hier is het aantal meldingen met meer dan 120 procent toegenomen.

In Heeze-Leende kreeg de politie in 2023 nog 52 meldingen binnen van overlast veroorzaakt door mensen die verward gedrag vertoonden. Een jaar later zijn dat er maar liefst 119, een stijging van 128,8 procent. In Nuenen, Gerwen en Nederwetten waren dat er in 2023 nog 74, een jaar later zijn het er 168.

Klik op de gemeente om het aantal meldingen van overlast door verwarde personen te zien: