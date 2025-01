Deze 15.000 vlaggen staan voor vrede: 'Mens is niet gemaakt om te vechten'

Niet tien, niet honderd, maar vijftienduizend rode vlaggen voor de vrede. Ze worden op dit moment gemaakt op drie scholen in Nederland, waaronder een school in Schijndel. De vlaggen komen te staan in Peace Valley in het noorden van Frankrijk. "Mensen zijn klaar om na te denken over de vrede", denkt initiatiefnemer Jean-Paul de Vries uit Eindhoven. En dat is nodig, vindt hij. "Al die soldaten, of het nou Amerikanen, Russen, moslims of katholieken zijn, ze zitten allemaal in dezelfde ellende."

Flags for Peace, ofwel Vlaggen voor Vrede. Dat wordt de naam van het project dat in maart te zien gaat zijn in de vallei La Robinette in Romagne. Dat ligt in in Noord-Frankrijk, bij het dorp Romagne-sous-Montfaucon.

In datzelfde dorp heeft Jean-Paul al bijna dertig jaar een oorlogsmuseum. "Ik heb het nooit begrepen dat mensen gaan vechten als ze ruzie hebben. Als je vroeger 's avonds gedoe had in een cafeetje, dan maakte je het 's ochtends bij de bakker weer goed. Maar tegenwoordig communiceren mensen niet meer met elkaar."

Vrede is niet vanzelfsprekend, dat is de boodschap die de kunstenaar over wil brengen. "Het moet aanzetten tot nadenken. Ik hoop dat mensen bij het zien van de vlaggen stil zullen staan bij de waanzin van oorlog. Ik hoop dat mensen elkaar weer aan kunnen kijken en sorry kunnen zeggen."