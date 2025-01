Lange wachtrij bij parkeerautomaat, dus zet ziekenhuis de slagbomen open

Het Amphia Ziekenhuis heeft de slagbomen bij de parkeerplaats van de locatie in Oosterhout opengezet, omdat er te lange wachtrijen stonden voor de enige parkeerautomaat op het terrein. Sinds half december moet iedereen weer betaald parkeren, maar de parkeerautomaat blijkt de stroom van vertrekkende bezoekers niet aan te kunnen.

Parkeren op het terrein was de afgelopen twee jaar gratis, omdat de verouderde parkeerautomaten niet meer werkten. Daar kwam afgelopen december verandering in, toen er een nieuwe automaat voor in de plaats kwam.

"Vanwege het aantal bezoekers leek het terugplaatsen van één nieuwe automaat voldoende te zijn. Helaas blijkt dat één automaat toch niet voldoende is", laat het Amphia Ziekenhuis weten. "Bij regen of koud weer is dit extra vervelend."

Met name in de ochtend tussen tien en elf uur en in de middag tussen twee en drie uur was het spitsuur bij die ene automaat. Dat was voor mensen die kwamen voor een kort bezoekje extra zuur: zij konden twintig minuten gratis parkeren, maar moesten door de lange wachtrijen bij de automaat alsnog betalen.

Woensdag maakte het ziekenhuis bekend dat de beveiliging op drukke momenten bezoekers ging helpen bij de automaat. Bij lange rijen gaven ze parkeerders zelfs toestemming om zonder te betalen uit te rijden. Donderdag werd besloten om de slagbomen helemaal open te zetten.

Extra automaat

Het Amphia Ziekenhuis laat weten dat de slagbomen open blijven tot er een extra automaat is bijgeplaatst.

Op sociale media regent het klachten over het parkeerbeleid van de Oosterhoutse locatie van het ziekenhuis. De enige parkeerautomaat is 'onvindbaar', vinden sommigen. Anderen reageren dat ze het 'schandalig' vinden dat er betaald moet worden.

'Nodig voor onderhoud'

Volgens het ziekenhuis 'is betaald parkeren nodig voor het onderhoud van de parkeerplaatsen'. "Ook willen we voorkomen dat het parkeerterrein gebruikt wordt door mensen die geen bezoeker zijn van één van de organisaties op de Pasteurlaan."

Onder het bericht op Facebook wordt geklaagd door bezoekers: