Hennepkwekerij met ruim duizend planten ontdekt achter verborgen deur

In een loods aan de Antiloopstraat in Breda is donderdagochtend een hennepkwekerij ontdekt. In de professioneel ingerichte kwekerij stonden zo'n 1200 planten.

De politie kreeg een tip en besloot daarna onderzoek te doen in de buurt. Dat onderzoek leidde naar de loods. In eerste instantie leek er volgens de politie niks aan de hand in de loods, maar toen agenten wat langer rondkeken, bleek er een verborgen deur te zijn. Achter die deur de zat een professioneel ingerichte hennepkwekerij. Nog niemand is aangehouden. De planten zijn vernietigd en de politie doet verder onderzoek.