Carnavalskraker over stoma zorgt voor veel ophef: 'Veel shit over me heen'

De nieuwe carnavalskraker van zanger Jan Biggel uit Boxtel doet veel stof opwaaien op sociale media. Het nummer 'M'n Oma Die Heeft 'n Stoma' gaat volgens veel mensen te ver. De carnavalsartiest zegt juist het gesprek over medische problemen te willen openen. "Ik maak het bespreekbaar."

"Het is een controversieel nummer. Ik heb al veel shit over me heen gekregen", vertelt Jan, die zelf een oom met een stoma had. Mensen bij wie de ontlasting of urine niet meer op natuurlijke wijze het lichaam verlaat, krijgen een stoma. Het zakje dat voorop de buik zit, wordt vastgemaakt aan de darm waardoor ontlasting opgevangen wordt. "Mijn oom kon dat ding wel vervloeken, maar hij kon er ook de spot mee drijven", vertelt Jan. Met humor maak je vervelende en soms wat ongemakkelijke zaken bespreekbaar, denkt de zanger. "Ik heb niet de makkelijkste weg gekozen, dat besef ik me. Maar ik maak het onderwerp wel bespreekbaar", zegt de carnavalsartiest die eerder een hit scoorde met het nummer 'Ons moeder zeej nog'.

"Twee keer over vergaderd."

Toch waren er bij het platenlabel van Jan, Berk Music, eerst twijfels over het nummer. "Ze hebben er twee keer over vergaderd, voordat we besloten het uit brengen." "Oma, oma voor deze geur verdien je een diploma", zingt Jan in het nummer. Veel mensen op sociale media zijn daar niet over te spreken. "Liedjes kunnen leuk zijn , maar niet met ziektes of met hulpmiddelen die voor veel mensen heel zwaar uitpakken", schrijft iemand op Facebook.

"Niets met carnaval te maken."

"Leg ze even uit dat dit niets met carnaval te maken heeft", schrijft Geert. "Heb je wel in de gaten wat er allemaal voor ellende aan voorafgaat", vraagt Maikel. Toch krijgt Jan ook positieve reacties op zijn nummer. "Veel mensen die zelf een stoma hebben of verplegers in ziekenhuizen kunnen wel lachen om mijn nummer. Je maakt ook hele gekke dingen mee met zo'n ding. Wat doe je dan? Je lacht erom", zegt de zanger. Hij kan de kritiek ergens wel begrijpen, maar de zanger gaat gewoon optreden met het nummer tijdens carnaval. "Een komiek mag het over alles hebben op het podium en ik mag hier niet over zingen?", vraagt Jan zich af. In een goedgevulde kroeg zingt Jan over zijn oma met een stoma.

