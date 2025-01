'Effe trekken' of 'doe de boerka': deze carnavalskrakers zorgden voor ophef

Het nummer 'M'n Oma Die Heeft 'n Stoma' van carnavalsartiest Jan Biggel doet veel stof opwaaien op sociale media. Mensen vinden een nummer over een medisch hulpmiddel te ver gaan. Toch is dit niet het eerste carnavalsnummer dat voor ophef zorgt. We zetten een aantal veelbesproken carnavalskrakers voor je op een rij.

Bedreigingen door boerka-lied

Johan Vlemmix uit Eindhoven werd bedreigd, nadat hij in 2012 het nummer 'Doe de boerka' uitbracht. In het nummer drijven Vlemmix en Remco de Rooij de spot met het kledingstuk. Zo trekt Blondie uit het programma 'Oh Oh Cherso' in de muziekclip haar speciale boerkashirt omhoog om door een gaasje te kijken, terwijl haar buiknavel ontbloot is. Vlemmix hoopte dat carnavalsvierders massaal een boerka-shirt zouden dragen. Hij kon vooral rekenen op negatieve reacties en bedreigingen online, telefonisch en op straat.

Ik wil je pijpen...

De zusjes van Sjansjee uit Breda houden van dubbelzinnigheid. Veel mensen vonden het carnavalsnummer 'Ik wil je pijpen... van je broek wat korter maken' uit 2019 onder de gordel. Verschillende radio- en tv-zenders noemden het nummer vulgair. Ook op straat leverde het nummer verontwaardigde reacties op. "Ik vind het ongepast in deze tijd. Als dit carnaval moet zijn dan zijn we weer terug bij af. Echt heel erg plat", zei een man destijds.

'Pornoficatie van carnaval'

De zusjes Sjansjee uit Breda deden er in 2020 nog een schepje bovenop met het lied 'Effe Trekke'. Ze werden uiteindelijk geboycot in het Fijnfisjeniecafé en op 3 Uurkes Vurraf door dit nummer. "Wil je hem met mayo of wil je hem met friet of met pikke, pikke, pikke, piccalilly anders niet', zingen de zussen Monique en Esther in het lied dat een ode is aan de kroket uit de muur. Hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant noemde het nummer een 'pornoficatie van het carnavalslied'. Ook Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie noemde teksten als 'Effe trekke en dan gaat ie in je mond' slecht voor het imago van carnaval.

Kraker offline gehaald

Het carnavalslied Ladders Zat van Gullie en Lanterfantje moest in 2023 van Spotify worden gehaald, omdat het over het drinken van alcohol ging. Er was volgens het platenlabel van zanger Claude, die het origineel 'Ladada' uitbracht, geen toestemming gevraagd om een parodie van het nummer te maken. "Het heeft niets met carnaval te maken. Het gaat ons over de tekst over het drinken van alcohol. De tekst is aangepast zonder dat er toestemming is gevraagd. Daarom zijn we ervoor gaan liggen”, zei een woordvoerder van platenmaatschappij Cloud 9 destijds. Het nummer won ondanks de commotie wel de publieksprijs, Kies Je Kraker, voor het beste carnavalsnummer van het jaar.

'Alleen maar geschreeuw en vooral plat' Wim Kersten (overleden in 2001) is de schrijver van carnavalsnummers als 'Bij ons staat op de keukendeur' en 'Bloemetjesgordijn'. Hij zou gegruwd hebben van de vele platte carnavalsnummers van tegenwoordig. In 2017 werd Kersten postuum geëerd tot 'vader' van het pure carnavalslied in het Nationaal Carnavalsmuseum. Zijn zoon Willem-Jan noemde de dubbelzinnige carnavalsnummers 'alleen maar geschreeuw en vooral plat', waar zijn vader van gegruwd zou hebben.

Beluister hier het veelbesproken nummer van Jan Biggel: