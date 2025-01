Oppassen als je de weg op gaat, code geel vanwege mist

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist vrijdagochtend. Op sommige plaatsen kan het zicht minder dan tweehonderd meter zijn. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven tot twaalf uur vrijdagmiddag.

"Het blijft heel de dag zo grijs, grauw, nevelig en mistig", vertelde Rico Schröder van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Openbreken

De temperatuur komt in het westen van de provincie uit op een graad of twee. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt hangen. Komende nacht daalt de temperatuur naar een of twee graden onder nul.

Zaterdag gaat de zon volgens Schröder wel doorbreken. "Ook die dag beginnen we grijs met nevel en mist, maar dan breekt het 's middags helemaal open en stijgt de temperatuur naar drie of vier graden."

Prachtige dag

Zondag wordt volgens de weerman helemaal een prachtige dag, met volop zonneschijn. "Die dag beginnen we waarschijnlijk niet met mist. Wel koud, met een temperatuur van twee of drie graden onder nul. Overdag wordt het dan twee graden, dat ziet er niet verkeerd uit."

In de loop van komende week gaat de temperatuur verder stijgen, richting acht of negen graden. "Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Dan gaat het wat herfstachtig worden."

