Waarschuwing voor plaatselijk dichte mist

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist vrijdagochtend. Op sommige plaatsen kan het zicht minder dan tweehonderd meter zijn. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven tot twaalf uur vrijdagmiddag.

"Maar helemaal potdicht zit het niet", vertelde Floris Lafeber van Weerplaza donderdag in het radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant.

Zon

De temperatuur komt deze vrijdag uit op een graad of 2. Als de mist optrekt, is er wat ruimte voor de zon in het oosten van de provincie. "Met name in de regio Eindhoven, Budel."

Ook zaterdag zal dit volgens Lafeber het geval zijn. Zondag laat de zon zich ook elders in de provincie zien. Dat wordt volgens de weerman een prachtige dag. "Maar wel winters, met een lage temperatuur."

Ruiten krabben

In de nachten gaat de temperatuur de komende dagen behoorlijk onderuit, naar waardes van -3. "Houd er dus rekening mee dat je 's ochtends vroeg je autoruiten zal moeten krabben."

