Geen streepje blauw te zien: dit is waarom we al dagen in de mist zitten

Al dagenlang geen streepje blauw te zien. Voor zaterdagochtend waarschuwt het KNMI met code geel vanwege plaatselijk dichte mist. En ook de rest van het weekeinde krijgen we hier nog mee te maken. Hoe komt dat toch?

"Het is inderdaad bijzonder", vertelt meteoroloog Amara Onwuka zaterdag in het NPO 1-radioprogramma N1euwsweekend. "Ik keek deze ochtend op de mistkaart en zag in heel het land mist. Dat komt niet zo heel vaak voor. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een hogedrukgebied. Dat ligt alweer een tijdje boven ons land. Een groot deel van Europa heeft hiermee te maken."

Onwuka verduidelijkt: "Zo'n hogedrukgebied wordt in de zomer geassocieerd met mooi weer. Dat klopt vaak ook, dan heeft de zon heel veel kracht. Ook dan is er in de ochtend weleens mist, maar dan zijn de dagen veel langer. Dat zien we dan niet eens. Nu zijn de dagen veel korter qua daglicht. In die nachten kan de mist zich heerlijk vormen. Dan heb je honderd procent luchtvochtigheid nodig en weinig wind. De mist is in principe een wolk die zich aan de grond vormt."

"Op het moment dat je zo'n hogedrukgebied hebt, vormt dat een soort denkbeeldige deksel. Daardoor kan de lucht niet weg. Het vocht zit als het ware gevangen onder dat hogedrukgebied. Als je dan net even een vervelende aanvoer hebt, een aanvoer van vochtige lucht ook, dan kan die mist aangevoerd blijven worden en dan gaat het allemaal niet zo heel snel weg. Dat is wat we deze week in Nederland en in andere delen van Europa zien. Ook in december was dit het geval. Ook toen hadden we een heel lange periode met van dat sombere weer. Dat had te maken met eenzelfde soort hogedrukgebied."