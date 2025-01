Meer diefstal: zoveel auto's en brommers werden er in jouw gemeente gejat

Er zijn in 2024 meer voertuigen gestolen in Brabant dan het jaar ervoor. Volgens cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gebeurde dit het afgelopen jaar 3305 keer. In 2023 waren dat er iets minder: 3067. Dat is een stijging van 7,8 procent. Eindhoven spant de kroon, daar werden veruit de meeste auto's gestolen. Ook Brabantse bedrijfsauto's bleken in trek.

Het grootste gedeelte van de gestolen Brabantse voertuigen bestaat uit personenauto’s. In totaal werden er in de hele provincie 1.278 auto’s van particulieren weggehaald , dat is 24,6 procent meer dan het jaar ervoor. Brommers en scooters volgen daarna, dat waren er 1.272, maar zes minder dan het aantal personenauto’s. Klik op de categorie om het precieze aantal gestolen voertuigen in Brabant te zien.

In Eindhoven werden veruit de meeste auto’s gestolen. Met 403 gestolen auto’s staat de lichtstad onder koploper Amsterdam, daar werden in totaal 522 auto's gejat. Die ruim vierhonderd aangiftes zijn er een stuk meer dan vorig jaar: het aantal is namelijk met 56 procent toegenomen. Klik op de kaart om de toename per gemeente te zien. Let op: in kleinere gemeenten met minder diefstallen kan het percentage hoog uitvallen. Bijvoorbeeld: In Baarle-Nassau stijgt het percentage met 200 procent, van twee gestolen auto’s in 2023 naar zes in 2024.

Ook in het totaalplaatje van alle gestolen voertuigen, spant Eindhoven de kroon. Met 801 meldingen van diefstal laat het ‘nummer twee’ Tilburg (339 gestolen voertuigen) ver achter zich. In Alphen-Chaam en Hilvarenbeek werd het minste gestolen. In beide gemeenten waren dat slechts vier voertuigen. Klik op de kaart om het precieze aantal per gemeente te zien.

Per categorie gesorteerd, is het aantal gestolen Brabantse bedrijfsauto’s het hardst toegenomen. Dat waren er vorig jaar 426. In 2023 waren het er ‘maar’ 306. Ook is het aantal gestolen brommers en scooters met iets meer dan tien procent afgenomen. Klik op de grafiek om het percentage per categorie te zien.

