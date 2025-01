Brandweer redt man die wegzakt in de modder

Een man is vrijdagochtend vast komen te zitten in de modder aan de Goorheining in Ulvenhout. Hij zakte steeds verder weg en riep om hulp. Een bekende van de man hoorde hem wel roepen, maar hij had in eerste instantie niet door wat er aan de hand was. Toen hij bij de man ging kijken, zakte hij zelf ook bijna weg. Daarop belde hij de hulpdiensten. De brandweer rukte uit om het slachtoffer met een ladder, schep en touw uit de modder te halen.

De Goorheining is een soort zandpad dwars door de weilanden. Veel mensen die daar met de hond wandelen, pakken deze route om de weg af te snijden. Vrijdagochtend was het pad alleen zo modderig dat je er niet meer kon lopen. Een boer in de buurt laat weten dat de grond daar net gefreesd is. Dat betekent dat de grond wordt verpulverd, waardoor die losser wordt. De omstander, die net de hond aan het uitlaten was, hoorde het slachtoffer roepen. De twee zijn bekenden van elkaar en dus zwaaide hij eerst gewoon terug. Tot hij door had dat de man niet meer zelf uit de modder kon klimmen. De brandweer kwam en heeft het slachtoffer uit de modder geholpen en daarna thuis afgezet. De man had het koud, maar is verder niet gewond geraakt.