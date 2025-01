Paul Spierings wint slotetappe Dakar Rally na dramatische week

Paul Spierings heeft op de slotdag van de Dakar Rally nog een etappezege geboekt. De coureur uit Sint-Michielsgestel zag deze week zijn podiumplek in rook opgaan vanwege mechanische pech, maar weet de Dakar Rally op deze manier toch nog positief af te sluiten. Het is de tweede etappezege van de Brabander.

Terneergeslagen was Paul Spierings afgelopen woensdag. De Brabantse buggyrijder was op weg naar een derde plek in het algemeen klassement toen mechanische pech roet in het eten gooide. Hij kon niet starten aan de etappe en viel dus uit de Dakar Rally.

Gelukkig konden de monteurs de buggy wel maken voor de volgende dag waardoor de coureur uit Sint-Michielsgestel samen met zijn navigator Jan Pieter van der Stelt nog twee etappes kon rijden. Met succes, want vrijdag boekte hij zijn tweede etappezege van deze Dakar Rally. In de laatste etappe van 'maar' 60 kilometer was hij met veertien seconden sneller dan de nummer twee.