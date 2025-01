Veel minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven door een kapotte spoorstaaf

Door een breuk in een spoorstaaf rijden tot vrijdagavond veel minder treinen tussen de stations Tilburg en Boxtel. De storing begon vrijdagochtend rond elf uur en is naar verwachting pas rond kwart over negen in de avond verholpen. "ProRail gaat het spoor deze middag repareren. Wij zetten daarom stopbussen in tussen Tilburg, Oisterwijk en Boxtel", vertelt een woordvoerder van de NS.

Een breuk in een spoorstaaf kan ontstaan door het roesten van het staal, door problemen met de ligging of door slijtage. Als een scheur of breuk te gevaarlijk is, mogen er geen treinen meer overheen rijden. Dat is nu het geval bij het spoor bij Tilburg. "Reizigers kunnen met de bus, maar voor doorgaande reizigers raden we aan om via Den Bosch om te rijden naar Eindhoven."