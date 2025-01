Gewapende overval op tankstation, man (49) aangehouden

De politie heeft een 49-jarige man aangehouden voor een gewapende overval met een mes op een tankstation aan de Marconilaan-Noord in Bergen op Zoom. De man heeft geld buitgemaakt en reed daarna weg in een lichtgekleurde auto. De politie wist hem niet veel later aan te houden. In zijn auto vond de politie spullen die hij waarschijnlijk heeft gebruikt bij de overval.

De gewapende overval was aan het begin van de middag. De overvaller wist te vluchten, maar niet veel later kon de politie hem aanhouden. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen.

Foto: Christiaan Traets/SQ Vision.