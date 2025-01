Kraker in de kwartfinale van de KNVB-beker: PSV-Feyenoord

PSV en Feyenoord nemen het in de kwartfinales van de KNVB-beker tegen elkaar op. De clubs werden vrijdag bij de loting aan elkaar gekoppeld. De wedstrijd wordt in Eindhoven gespeeld.

PSV staat op dit moment op de eerste plek in de Eredivisie, Feyenoord is de nummer vier van de ranglijst. De kwartfinales worden gespeeld op 4, 5 en 6 februari. De finale is op maandag 21 april in De Kuip.

Feyenoord is in de KNVB-beker de titelhouder. De Rotterdammers versloegen NEC in de finale in april vorig jaar. PSV won het toernooi de twee jaar daarvoor, in 2022 en 2023. Beide keren was Ajax in de finale de tegenstander.