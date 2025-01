BMW crasht na politieachtervolging, bestuurder zwaargewond

Een BMW crashte vrijdagnacht op de Aalsterweg in Eindhoven na een politieachtervolging. De bestuurder raakte zwaargewond.

Op de Aalsterweg besloot de bestuurder van de BMW de busbaan te nemen, maar hij raakte bij de Kortonjo de macht over het stuur kwijt. Daar raakte de auto twee bomen langs de weg, die braken volledig af. De auto kwam vervolgens bijna honderd meter verder, op de kruising met de Floralaan West, tot stilstand tegen een andere boom en op de andere weghelft. De schade aan de auto is enorm.

Bekneld

De bestuurder zat bekneld in de auto. Hij werd door de hulpdiensten bevrijd en is vervolgens met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Vanwege de ernst van de situatie was ook een traumaheli ingezet.