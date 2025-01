Scooters botsen op elkaar: vrouw zwaargewond na enorme klap

Twee scooters zijn zaterdag op elkaar gebotst op de kruising van de Winston Churchillaan met de Franklin D Rooseveltlaan in Eindhoven. Een vrouw wilde met haar snorfiets oversteken toen ze door een man op een bromfiets geschept werd. De vrouw raakte ernstig gewond en ook de man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is gearresteerd.

De klap was volgens enkele getuigen enorm. Het kruispunt ligt bezaaid met brokstukken.

Zwaargewond

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Behalve twee ambulances kwam ook een traumateam ter plaatse. De trauma-arts is met de vrouw mee in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan.

Normaal gesproken komt een traumateam met een helikopter, maar vanwege de mist was dat niet mogelijk. Daarom kwam het team met de auto op de melding af.

Arrestatie

De man op de bromfiets is jong, aldus een 112-correspondent van Omroep Brabant. Volgens getuigen reed hij te hard.

Hij is met de ambulance naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Hij is gearresteerd en wordt verhoord zodra dat medisch mogelijk is.

Zijn rijbewijs en scooter zijn volgens de correspondent in beslag genomen door de politie.

De weg was even gesloten, maar is inmiddels weer open.