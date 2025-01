Bestuurder (60) van gekantelde vrachtwagen overleden

De 60-jarige bestuurder van de vrachtwagen die woensdagmiddag kantelde bij een eenzijdig ongeval op de Kapellekensbaan in Alphen is overleden. Dat bevestigt de politie. Volgens het bedrijf waar de man werkte is hij vrijdagavond overleden.

De man kwam uit de Gelderse gemeente West Betuwe, meldt de politie. Hij werd na het ongeval door hulpdiensten uit de cabine gehaald en was ernstig gewond. Er waren geen andere mensen bij het ongeluk betrokken. Het ging om een lange vrachtwagen met speciaal transport. Het is nog niet bekend hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren.