Nieuwste modellen op Camperbeurs: 'Kun je dit nog kamperen noemen?'

Wij Brabanders trekken er maar wat graag met de camper op uit. Maar een beurs waar je de nieuwste modellen kan bekijken, hadden we in onze provincie gek genoeg niet. Tot nu. Want in het Autotron in Rosmalen wordt dit weekend de Camperbeurs gehouden. En daar kwamen zoveel mensen op af dat er zaterdag een file op de A59 stond.

Nog voor de afrit naar het Autotron stond het verkeer al stil op de A59. En wie niet vooraf al een kaartje had bemachtigd had pech, want de Camperbeurs is helemaal uitverkocht. Op pad gaan met een camper is populairder dan ooit, legt Patrick Drenthen van de beurs uit. "Het draait om vrijheid. Een caravan zet je neer voor langere tijd, met een camper reis je rond. Mensen kunnen dan gaan en staan waar ze willen."

"Je kan je afvragen wat het nog met kamperen te maken heeft als je sommige modellen ziet."

Op de beurs kan je gebruikte campers kopen, maar ook de nieuwste modellen. Je kan het zo luxe maken als je zelf wil, vertelt Drenthen. "Je kan je afvragen wat het nog met kamperen te maken heeft als je sommige modellen ziet. Die zijn van alle gemakken voorzien. Het zijn echt huizen op wielen geworden." Een van de bezoekers van de Camperbeurs is Monique Bremer. Ze is helemaal vanaf Texel naar Rosmalen gekomen. "Het caravanleven ken ik wel. Maar we willen nu op een andere manier vakantie gaan vieren. Meer vrijheid en gaan en staan waar wij willen. Als we een camper gekocht hebben, willen we beginnen met een reis door Europa."

Mensen stonden in de rij voor de Camperbeurs

Heleen Dittrich en haar zonen Tammo (11) en Thijn (9) zijn al een keer met de camper op vakantie gegaan. "We komen eens kijken en ideeën opdoen. Het mooie van deze manier van reizen is de vrijheid dat je steeds door kan rijden naar de volgende plek. Dus je hebt heel veel vakantie in een reis."

"Bij Brabanders draait het om gezelligheid en ze zijn avontuurlijk., dat past bij het hele camper-gebeuren."

Op de beurs lopen niet maar alleen ouderen rond. Want 'vanlife' is helemaal hip volgens Drenthen. "Mensen verkopen hun woning, zeggen hun baan op, kopen een camperbusje en gaan daarmee voor onbepaalde tijd op reis. Dat kunnen jonge stellen zijn, maar ook gezinnen met kleine kinderen. Op Instagram zie je daarvan de mooiste plaatjes voorbijkomen.

Patrick Drenthen in een van de 'vanlife' busjes