PSV'er Malik Tillman lange periode uitgeschakeld

PSV'er Malik Tillman is voor langere periode uitgeschakeld vanwege een enkelblessure. "Het ziet er niet zo goed uit", zegt trainer Peter Bosz tegen sportzender ESPN. "We zijn hem flinke tijd kwijt."

Toen de 22-jarige middenvelder dinsdag in het spectaculaire bekerduel tegen Excelsior tekende voor de 1-2, bleef hij met veel pijn liggen. PSV won de wedstrijd uiteindelijk in de verlenging met 5-4.

De Duits-Amerikaanse middenvelder kwam in de zomer van 2023 op huurbasis over van Bayern München. Vorige zomer tekende hij een vast contract in Eindhoven. Met zeven treffers in zestien duels is hij een belangrijke speler voor PSV.