Dreigementen op werkvloer bij fabrikant IFF, discussie over cao gaat door

Dreigementen over het verliezen van je verlofdagen, het overhevelen van je werk naar een andere vestiging en het noteren van je naam als je van plan bent als medewerker om actie te voeren voor een betere cao. De sfeer bij geur- en smaakstofproducent International Flavors& ragrances (IFF), met onder meer een vestiging in Tilburg, is op z'n zachtst gezegd onderkoeld.

"Managers en supervisors noteren de namen van werknemers die actie willen gaan voeren, of in gesprek zijn met andere collega's over actievoeren", zegt FNV. "Ronduit schofterig", noemt de bestuurder van FNV Procesindustrie het. Ze proberen sinds half oktober in overleg tot een goede cao te komen, maar tot nu toe zonder succes. "Over regelingen waarmee werknemers gezond hun pensioen kunnen halen, valt niet te praten."

IFF herkent de problemen namelijk niet. "We hebben alles in het werk gesteld om met meerdere aanbiedingen tot een eerlijk akkoord te komen. We zijn teleurgesteld over de uitkomst van onze gesprekken met de vakbonden", zegt IFF. "Maar we hebben goede hoop dat we alsnog snel tot een akkoord kunnen komen."

Hoe ze dat precies willen doen, laat IFF niet weten. De dreigementen op de werkvloer worden noch bevestigd noch ontkend. "Elke aantijging van wangedrag wordt zeer serieus genomen en op passende wijze aangepakt", zegt het bedrijf.

Dus blijft de sfeer onderkoeld in het Tilburgse hoofdkantoor. IFF kreeg tot vrijdagmiddag de tijd om op de looneisen in te gaan. "Gebeurt dat niet, dan komen mensen in actie en sluiten wij stakingen niet uit", aldus een woordvoerder van de FNV.