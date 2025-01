Jongen zwaargewond bij steekpartij na poging tot diefstal scooter

Bij een steekpartij in Oirschot is zaterdagmiddag een zwaargewonde gevallen. Aanleiding is vermoedelijk een ruzie die ontstond na een poging om een scooter te stelen.

Het steekincident gebeurde rond half vijf aan de Heersdijk. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar wist weg te komen.

Hectiek

De melding van de steekpartij werd pas later gedaan, zo laat de politie weten. Het slachtoffer wordt behandeld in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 'minderjarige jongen'. Hij is waarschijnlijk de eigenaar van de scooter. "Maar omdat de melding pas later volgde, vermoedelijk door alle hectiek, proberen we nu sporen veilig te stellen en te achterhalen wat er precies is gebeurd."

Camerabeelden

De politie is direct na de melding een onderzoek gestart in de omgeving en is nadrukkelijk op zoek naar camerabeelden. Op deze manier hoopt de politie het signalement van de dader(s), de vluchtrichting en de aanleiding duidelijk te krijgen.

Mogelijke getuigen en mensen in het bezit van camerabeelden worden gevraagd zich te melden bij de politie.