Willem II pakt punt tegen Feyenoord dankzij prachtig doelpunt

Willem II heeft voor de tweede keer dit seizoen met 1-1 gelijkgespeeld tegen Feyenoord. De Rotterdammers waren de eerste helft de betere ploeg en gingen terecht met een 0-1 voorsprong de rust in. De thuisploeg kon voetballend weinig gevaarlijk worden, maar mede op basis van strijd werd er toch een punt gepakt. Met dank aan middenvelder Jesse Bosch die een kwartier voor tijd op prachtige wijze binnen schoot: 1-1.

Het verschil tussen herrie en stilte was erg groot voor aanvang van het duel met Feyenoord. De supporters in het Koning Willem II Stadion maakten er een heerlijke sfeer van en toen de spelers het veld opkwamen gingen honderden sjaals de lucht in. Vlak voor de aftrap was er een indrukwekkende minuut stilte vanwege het herdenken van de Willem II'ers die vorig jaar kwamen te overlijden.

Voetballend was Feyenoord, dat captain David Hancko in de warming-up geblesseerd zag afhaken, in de eerste helft de betere ploeg. De Rotterdammers hadden veel meer balbezit en kregen een aantal goede kansen. Doelman Thomas Didillon-Hödl bracht na een kwartier redding op een schot van de vaardige Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa. Vijf minuten later schoot middenvelder Antoni Milambo net naast en kort daarna kwam spits Santiago Gimenez net tekort om een voorzet binnen te tikken.

Willem II-spits Jeremy Bokila verliest een duel. (Foto: Peter Lous/Orange Pictures)

Omhaal

Na 22 minuten was er het eerste gevaar van de thuisploeg. Patrick Joosten, die zich na een moeizame periode bij Willem II heeft opgewerkt tot basisspeler, trof met zijn schot een lichaam van een tegenstander. In dezelfde aanval kwam de bal uiteindelijk terecht bij Jeremy Bokila, die met een omhaal het doel op enkele meters miste. Knap doelpunt

Het was Feyenoord dat alsnog met een terechte voorsprong de kleedkamers inging. Nadat eerst de goal van Calvin Stengs werd afgekeurd vanwege buitenspel, was het in de extra tijd van de eerste helft wel raak. Igor Paixão schoot een afvallende bal met een stuit knap binnen: 0-1.

In de tweede helft liet Didillon-Hödl al snel zien één van de betere keepers in de Eredivisie te zijn. Met een knappe reflex voorkwam hij al vroeg de 0-2 van opnieuw Paixão. De Tilburgers zelf konden voorin vrijwel niet gevaarlijk worden. Aan inzet ontbrak het zeker niet, maar de Rotterdamse defensie gaf geen krimp. Een kwartier voor tijd werd de arbeid wel beloond met de 1-1. Jesse Bosch kreeg in het zestienmetergebied de bal voor zijn voeten en haalde schitterend uit: 1-1. Niet de eerste keer dat de middenvelder dit seizoen op prachtige wijze raak schoot.

