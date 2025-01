Moeders nemen heft in eigen hand: kinderbieb op eigen houtje open

"Elke gemeente heeft recht op een bibliotheek", vindt oud-minister Frans Timmermans. Alleen gaat die vlag voor nu in Aarle-Rixtel niet op. De bieb is opgedoekt omdat er te weinig geld zou zijn. Een groep betrokken ouders vindt dat zo erg, dat ze zelf de deur maar weer open hebben gezet. Voor nu werkt het.

De initiële handtekeningenactie liep op niks uit. "Het gaat voor nu nog heel goed, maar het is eigenlijk uit pure armoede geboren. Maar zolang wij en de bezoekers enthousiast zijn, blijven we stug doorgaan."

"Het idee is ontstaan omdat een aantal moeders het er ábsoluut niet mee eens was dat de bieb in Aarle-Rixtel zou verdwijnen", vertelt vrijwilliger Marleen Stultjëns. Het idee dat de kindjes in Aarle-Rixtel zonder boeken kwamen te zitten konden ze niet verkroppen. Geen geld meer voor de bieb? Prima. Dan doen ze het zelf wel.

De kinderen uit het dorp zelf vinden het allemaal wel prima. Ze zijn vooral enthousiast met armbandjes bezig, eerlijk gezegd, maar zeggen dat ze lezen ook heel leuk vinden. "Ik lees vooral veel op school", vertelt Fenne. "Dagboek van een muts, dat is wel een aanrader."

Ouders zelf vinden het heel belangrijk dat de basisschoolkinderen gevoel krijgen voor taal. Dat ze een boek vóélen, zich kunnen verliezen in een verhaal en hun vocabulaire verder ontwikkelen. Ook vanuit de politiek klinkt daarom steun: zelfs politicus Frans Timmermans kwam even langs. Als polyglot, hij spreekt zelf zeven talen, is hij in een bieb natuurlijk als een vis in het water.