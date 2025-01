Dode vrouw (21) bij theater is medewerkster: 'Ze begon als stagiair'

De 21-jarige vrouw uit Moerstraten die zondagochtend is overleden buiten theater De Kring in Roosendaal, werkte bij het theater. De vrouw werd op de parkeerplaats gevonden onder een ijzeren poort. Hulp kwam te laat. Volgens directeur Jan-Hein Sloesen van het theater werkte de vrouw al ruim drie jaar voor De Kring en begon ze als stagiair.

Sloesen is bij het theater om zijn medewerkers bij te staan. "Het is nog te vers om veel te zeggen", zegt hij terneergeslagen. "Mijn aandacht gaat nu uit naar haar familie, daar ga ik later bij op bezoek. En natuurlijk naar mijn medewerkers."

Die medewerkers zijn bijeen in het theater. Twee van hen vallen elkaar bij aankomst in de armen en proberen te verwerken wat er met hun collega is gebeurd. Praten willen ze nog niet. "We zijn nog te verdrietig", zegt een van hen.

Schuifdeur ligt op de grond

Ook burgemeester Mark Buijs kwam naar het theater, waar hij met de collega's heeft gesproken. "Zij zijn allemaal erg aangedaan", laat hij weten. "Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden, bekenden en collega’s van het slachtoffer. Ik wens hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, waarbij een dierbare door een vreselijk ongeluk onverwacht uit haar jonge leven is gerukt."

Buijs gaat niet in op het ongeluk zelf. "Vanzelfsprekend wordt de toedracht van deze trieste gebeurtenis onderzocht door de arbeidsinspectie. Ik sta daarover in nauw contact met de politie en andere hulpdiensten."

Op foto's is te zien dat de vrouw is terechtgekomen onder de schuifdeur van de artiesteningang. Die deur ligt op de grond. De geleiders hangen nog aan de muur. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht.

Voorstellingen afgelast

De voorstellingen die deze zondag gepland stonden in het theater zijn geannuleerd, bevestigt Sloesen. Het gaat onder meer om een eerste dansshow van Rottier Dance Studio uit Roosendaal. Tijdens die show zouden leerlingen aan ouders en opa's en oma's laten zien waar ze voor hebben geoefend.