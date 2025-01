Dode vrouw (21) gevonden onder ijzeren toegangspoort schouwburg Roosendaal

De 21-jarige vrouw uit Moerstraten die zondagochtend is overleden buiten theater De Kring in Roosendaal, werkt bij het theater. De vrouw werd op de parkeerplaats gevonden onder een ijzeren poort. Hulp kwam te laat. Volgens directeur Jan-Hein Sloesen van het theater begon de vrouw ruim drie jaar geleden als stagiair bij het theater.

Sloesen is bij het theater om zijn medewerkers bij te staan. "Het is nog te vers om veel te zeggen", zegt hij terneergeslagen. "Mijn aandacht gaat nu uit naar haar familie, daar ga ik later op bezoek. En natuurlijk naar mijn medewerkers."

Die zijn bijeen in het theater en proberen te verwerken wat er met hun collega is gebeurd.

Wat er is misgegaan, wordt onderzocht. De Arbeidsinspectie is op de hoogte gebracht, laat de politie weten.

Op foto's is te zien dat de vrouw terecht is gekomen onder de schuifdeur van de artiesteningang. Die deur ligt op de grond. De dragers hangen nog aan de muur.

De voorstellingen die deze zondag gepland stonden in de schouwburg zouden geannuleerd zijn.