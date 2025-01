Bredanaar Reinier de Ridder wint met gemak UFC-wedstrijd: 'Was maar kort'

Reinier de Ridder heeft zaterdagnacht een vlotte overwinning geboekt in de UFC. De kooivechter uit Breda is pas de eerste Nederlander sinds 2017 met een zege in de maincard van de qua prijzengeld grootste vechtsportbond ter wereld.

Al in de eerste ronde won De Ridder zijn partij in het middengewicht van de Amerikaan Kevin Holland. De Nederlander nam zijn tegenstander bij een grondgevecht in de houdgreep.

Alistair Overeem was in 2017 de laatste Nederlandse kooivechter die een gevecht op de maincard van een groot UFC-evenement wist te winnen. Sindsdien kwamen er nog wel verschillende Nederlandse vechters uit voor de Amerikaanse MMA-bond, maar dan niet in het hoofdprogramma of vochten ze op kleinere evenementen van de organisatie.

Germaine de Randamie was, eveneens in 2017, de laatste Nederlander die een titel won in de UFC. Zij was destijds kampioen in het vedergewicht. De Limburger Jarno Errens was in 2023 en 2024 de laatste Nederlander die mocht uitkomen in de undercard van UFC-evenementen. Na één zege en twee nederlagen kreeg de Limburger geen nieuw contract.

Voor de 34-jarige De Ridder is zijn zege in de UFC een hoogtepunt in zijn lange vechtsportcarrière. De Bredanaar wam lange tijd uit voor de Aziatische bond ONE, waar hij kampioen was in het middengewicht en het lichtzwaargewicht. In november vorig jaar debuteerde hij in de UFC met een overwinning op een kleiner evenement.