Steekpartij in huis: een gewonde, verdachte opgepakt

Bij een steekpartij in een huis aan de Frater Romboutsstraat in Bergeijk is zondagochtend iemand gewond geraakt. Er is ook iemand opgepakt. De politie doet op dit moment onderzoek in het huis.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht. Aanvankelijk werd de hulp van een traumateam ingeroepen om meer medische bijstand te kunnen verlenen, maar de komst van zo'n team bleek achteraf niet nodig. Polen

De steekpartij vond rond halftien plaats. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant wonen er Poolse arbeidsmigranten in het huis. Er zouden acht mensen binnen zijn geweest op het moment van de steekpartij.