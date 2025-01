Nico hielp buren na brand: 'Ze waren echt ontdaan'

Nico Heijmans schrok vannacht wakker van een knal. Al snel bleek dat het huis van een van zijn buren aan de Acaciasingel in Den Bosch in brand stond. Er was een brandende auto tegenaan gerold. Die was vermoedelijk opzettelijk in brand gestoken, want op de plek waar de auto geparkeerd stond, lag een smeulend aanmaakblokje op de grond. "Toen ik naar buiten ging zag ik metershoge vlammen."

Nico Heijmans is nog aan het bijkomen van de korte nacht. De oud-provinciebestuurder ving zaterdagnacht zijn buren op nadat hun huis in brand was gevlogen. "Ze hebben hier tot half zeven gezeten omdat ze geen hotel konden vinden. De buurman hij leek wel in shock, hij was heel verward. En zijn vrouw en zoon waren echt ontdaan."

"Gelukkig zag ik al snel de bewoners van het huis, dus ik wist dat zij veilig waren."

Toen Nico rond twee uur 's nachts een knal hoorde dacht hij eerst aan vuurwerk. Maar al snel belde een van zijn buren aan. "Hij stond op zijn sokken voor de deur en zei dat er brand was. Ik ben meteen gaan kijken en zag metershoge vlammen. Gelukkig zag ik ook al snel de bewoners van het huis, dus ik wist dat zij veilig waren." De bewoners zijn nog wel nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen.

De schade aan het huis aan de Acaciasingel is groot

In het huis woont volgens Nico een ouder echtpaar. Sinds een tijdje woont ook hun zoon weer bij hen. Het was zijn auto die in brand stond. Maar Nico kan zich niet voorstellen dat iemand het op het gezin gemunt heeft en wonen er ook geen dakdekkers. "Het zijn hele aardige mensen. Ze helpen je vaak al voordat je iets gevraagd hebt."

"Dit maak je niet elke dag mee en hoop je ook niet mee te maken."

De ramen en de voordeur van het huis zijn inmiddels met houten platen dichtgetimmerd. Volgens Nico ziet het er binnen vreselijk uit. "Alles is zwartgeblakerd. De brand woedde aan de voorkant van het huis. Maar doordat vader en zoon via de achterkant zijn gevlucht en de deur open is blijven staan, is de rook door het hele huis getrokken. De kozijnen waar de brandende auto tegenaan stond, waren van kunststof en dat zorgde voor veel rook. Ook is een scooter die voor de deur stond afgebrand."

Voor het huis stond ook een scooter die is afgebrand

Vader, moeder en zoon hebben inmiddels onderdak gevonden bij familie. Tot half zeven in de ochtend zaten ze bij Nico en zijn gezin op de bank. "We hebben ze dekens en schoenen gegeven. Rond zeven uur gingen we uiteindelijk naar bed. Maar om tien uur stond de politie alweer op de stoep voor een buurtonderzoek. We gaan nu even bijkomen van alle hectiek. Dit maak je niet elke dag mee en hoop je ook niet mee te maken."

Foto: Bart Meesters