NAC wint weer eens en pakt in eigen huis FC Twente

NAC heeft door een 2-1-thuisoverwinning op FC Twente weer de weg omhoog gevonden. Door de zege steeg de club naar de negende plek in de Eredivisie. Het was de achtste overwinning van het elftal van Carl Hoefkens dat drie competitieduels op rij had verloren.

NAC begon veel feller aan het duel dan FC Twente. Dat betaalde zich al snel uit. De Bredase ploeg kwam na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Adam Kaied. De Zweedse aanvaller schoot na een korte solo fraai raak in de verre hoek. Vijf minuten later maakte de IJslander Elias Ómarsson met een schot via de binnenkant van de paal de 2-0. FC Twente kreeg voor rust mogelijkheden via topscorer Sem Steijn en Michel Vlap, maar kwam niet tot scoren. Dat lukte Daan Rots met een kopbal in de 77e minuut wel. De club uit Enschede leek tien minuten voor tijd door Ricky van Wolfswinkel op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.