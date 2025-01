Grote zoektocht naar vermiste Joop (60), man al dagen spoorloos

Er is zondag een grootschalige zoekactie opgezet naar de 60-jarige Joop van der Donk in Eindhoven. Er wordt met onder meer drones en speurhonden gezocht naar de man. De zoektocht concentreert zich rond het Eindhovense stadsdeel Tongelre en de natuur bij de Karpendonkse Plas.

Joop raakte op woensdag 15 januari vermist en is nog altijd niet gevonden. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant werd zaterdag met honden in Eindhoven naar de man gezocht.

Joop van der Donk is een 60-jarige man met kort grijs haar. Hij heeft blauwe ogen en is 1 meter 87 lang. Familie en vrienden vragen mensen die meer weten over Joop of zijn situatie om zich te melden bij de politie.