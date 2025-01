Veldrijdster Fem van Empel wint in Benidorm, Marianne Vos vierde

Veldrijdster Fem van Empel uit Den Dungen heeft de wereldbekercross van Benidorm gewonnen. Op het snelle parcours in de Spaanse badplaats versloeg de wereldkampioene van Visma - Lease a Bike Lucinda Brand in de sprint. De Luxemburgse Marie Schreiber werd derde, net voor Marianne Vos.

De start in het stadspark van Benidorm, waar hindernissen om het verschil te maken vrijwel ontbraken, was voor Schreiber en Van Empel. Na twee ronden ontstond een kopgroep van ongeveer vijftien rensters. Van Empel testte zichzelf in de derde ronde even met een versnelling. Vooraan bleven daardoor nog elf rensters over.

Sterke einsprint voor Vos

Bij het ingaan van de laatste ronde reed nog altijd een groot aantal rensters binnen tien seconden van de eerste plek. Vos, met haar sterke eindsprint, volgde goed in haar derde cross van deze winter. Met name Brand en Van Empel probeerden haar in de slotronde kwijt te raken. Dat lukte, waarna Van Empel de snelste was in de sprint.

"Vorig jaar was het hier ook close", vertelde Van Empel. "Ik heb altijd gevoeld dat ik de controle had. Ik wist dat de balken kort voor de finish een goed moment waren om een gaatje te pakken." Dat lukte, waarna Van Empel als eerste door de laatste bocht kwam en Brand haar net niet kon passeren.

Volgend weekeind valt de beslissing

In de wereldbekerreeks worden nog twee wedstrijden verreden: 25 januari in het Belgische Maasmechelen en 26 januari in Hoogerheide. Brand is de leidster in het klassement en is vrijwel zeker van de eindzege.

Van Empel kan haar alleen nog bedreigen als Brand twee offdays heeft.