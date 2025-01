Steeds minder dierenpensions : 'Eigenaren te oud en de jeugd wil niet'

Veertig jaar lang was het een begrip in Son en Breugel. Dierenpension de Brug. Eigenaren Gerda(74) en Piet(85) hebben de reputatie dat ze iedere hond en kat op hun gemak wisten te krijgen. Reclame maken, dat hoefden ze nooit, want er waren meer dan genoeg vaste klanten. Maar vanwege hun leeftijd en gezondheidsklachten van Piet hebben ze de er in december een punt achter gezet.

Honden die hebben ze nog wel, want dat is hun grote passie. Maar de hokken waarin dieren logeerden zijn leeg en Gerda en Piet zijn al druk met opruimen. Of Gerda het blaffen van de honden mist? "Nee", is het antwoord: "Want het zijn geen blaffers. Als je een hond goed opvoed dan heb je er geen kind aan. Voor een hond doe ik alles. Als er iets is ben ik als eerste naar buiten om te kijken. Desnoods moet ik erbij gaan slapen."

"Alle honden een knuffel en wat lekkers geven."

Het bijna altijd in touw zijn met het verzorgen van de dieren werd Gerda en Piet te zwaar: "Je moet op een gegeven moment ook toegeven dat het te veel wordt. Het wordt te zwaar. Je bent toch dag en nacht bezig. In de zomer begon ik om zes uur in de ochtend. Tot twaalf uur 's nachts als ik mijn laatste ronde deed. Alle honden een knuffel en wat lekkers geven." Toen Gerda en Piet veertig jaar geleden begonnen, zat er al een dierenpension: "Maar dat was in zeer slechte staat. De vloeren zagen er niet uit, er was geen verwarming, alles was koud." Nadat ze het pension overnamen, hebben Gerda en Piet vrijwel alles vernieuwd. Er was zelfs een aparte keuken voor de honden. Daar werd al het eten voor de viervoeters bereid. "We hebben ook veel honden gehad die op dieet waren. Daar maakte ik dan ander eten voor."

Gerda bij de inmiddels lege hondenhokken (Foto: René van Hoof)

Het werk in het dierenpension was voor Gerda een hobby: "Ik ben geen mens om in een winkel te staan of op kantoor te zitten. Een hond is altijd blij als je komt, die hebben altijd goede zin. Het is ook fijn werken. Mensen die van honden houden, die begrijpen dat wel. Je moet er tijd en aandacht aan besteden, want anders komen de honden niet graag." De honden die kwamen logeren hadden geen last van stress: "Je moet ze gewoon een beetje aandacht geven als ze binnen komen."

"Soms hadden we stagiaires en die waren dan binnen een al weg."

De sluiting zorgde voor heel veel reacties van de vaste klanten. Waar moet ik nu heen met mijn hond? Zo eenvoudig is dat niet, want volgens Gerda sluiten steeds meer dierenpensions omdat de eigenaren op leeftijd zijn. En jongeren die vinden het runnen van een pension volgens haar te veel werk: "Soms hadden we stagiaires en die waren dan binnen een dag al weg."

Gerda met haar eigen honden (Foto: René van Hoof)

Mensen denken veel te gemakkelijk over het nemen van een hond, ziet Gerda. Vooral tijdens de coronacrisis namen veel mensen een hond, om hem daarna snel weer weg te doen. "Ik heb dat wel gemerkt. Dan krijg je honden die totaal niet zijn opgevoed en die constant springen. Als ik mijn stem verhef dan weten ze dat iets niet mag. Maar ik zal nooit een hond een klap geven."

"Als mijn man niet af en toe roept dan ga ik maar door."