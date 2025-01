Klusser zorgt per ongeluk voor brandweerinzet

De Eindhovense brandweer is zondagmiddag om half vier uitgerukt naar een melding van een woningbrand aan de Jeroen Boschlaan. In de flat gingen de rookmelders af.

Gealarmeerde bewoners gingen op onderzoek uit en zagen inderdaad rook in het gebouw rond dwarrelen. Ze belden het alarmnummer.

De brandweer rukte daarop met hoge spoed uit. De colonne bestond uit twee tankautospuiten met in hun kielzog een hoogwerker. Ook de politie stuurde twee surveillancewagens op de melding af.

Maar alle inspanningen bleken overbodig. Na een eerste inspectie bleek al snel dat het loos alarm was. Een bewoner was in de berging aan het klussen en dat zorgde voor een grote stofwolk die de rookmelders liet afgaan. De brandweer keerde daarop terug naar de kazerne.