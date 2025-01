Gemoederen lopen hoog op na anonieme klachtenbrief over Oekraïense opvang

Bij de gemeente Dongen is een anonieme klachtenbrief over de opvanglocatie voor vluchtelingen binnengekomen. Een onbekende afzender schrijft daarin dat bewoners van de opvang in het voormalige broederhuis Glorieux zich geïntimideerd voelen door beheerders van de locatie. De directeur van de opvang snapt er niks van, maar volgens raadslid Schouten komen deze geluiden zorgwekkend vaak terug.

Wat er precies in staat, wil ze liever niet te concreet maken. "Maar het komt overeen met meerdere bronnen die ik hierover heb gesproken", vertelt het raadslid. Die vertellen dat de sfeer niet fijn is, dat er geen groepsgevoel gecreëerd wordt, de begeleiders niet lastig willen worden gevallen en er veel onrust is.

Ze heeft op het mailtje gereageerd, maar nog geen antwoord gehad. "Het was ook een anoniem mailadres", vertelt ze. "Het kwam als donderslag bij heldere hemel, maar het sluit aan bij verhalen die ik eerder over de opvang hoorde. Ik maak me zorgen."

Schouten heeft in oktober een motie ingediend waarin opgeroepen wordt om met bewoners in gesprek te gaan. Daar ging de gemeente wel in mee. Ze hebben een enquête voor de Glorieux-bewoners klaargelegd, om op die manier het gesprek te openen. "Alleen ligt die daar in een open doos, waardoor in principe iedereen hun antwoorden kan lezen. We krijgen meteen weer signalen dat mensen dat niet aandurven", vertelt het raadslid.

Als alternatief komt het raadslid met meer vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Ze wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de geluiden vanuit de opvang. "Ik snap dat dit voor de gemeente ook heel moeilijk is. Maar meer dan vragen stellen, signaleren en moties indienen, kan ik niet."

Dan de andere kant van het verhaal. De directeur van Glorieux, Willem Hijdra, is aangeslagen door de ophef. "We herkennen ons absoluut niet in dat beeld, dat doet ons ontzettend veel. Mijn beheerder raakt dit ondertussen ook persoonlijk, wij doen dit werk niet voor niks", zegt hij.